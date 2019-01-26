 
مباشر

أسماء الأسد تزور مصابي الجيش السوري في بيوتهم ضمن برنامج "جريح الوطن"

أخبار العالم العربي

أسماء الأسد تزور مصابي الجيش السوري في بيوتهم ضمن برنامج
رئاسة الجمهورية السورية
أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، تزور جرحى الجيش السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldj7

أجرت السيدة أسماءعقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، زيارات عديدة لجرحى الجيش السوري في منازلهم في العاصمة دمشق وريفها، ضمن برنامج يطلق عليه "جريح الوطن".

ونشر حساب رئاسة الجمهورية السورية في موقع تويتر، عددا من الفيديوهات لهذه الزيارات، أثناء اطمئنان حرم الرئيس على صحة الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية.

وتقوم فرق برنامج "جريح الوطن" المنتشرة في سوريا، بزيارات دورية لجرحى الجيش السوري وعوائلهم، لتعرف منهم مباشرة "ماهي الاحتياجات والتحديات والنجاحات وذلك بشكل مستمر ودائم، ليس للجريح فقط، بل لعائلته كاملة".

ويقدم البرنامج "ليس فقط كل ما يستطيع من دعم وتسهيل إجراءات ومواءمة منزلية وصولا إلى حياة كريمة كما يريدها الجريح،  بل ليتوسع ما يمكن ليقدم خبرات وخدمات واستشارات ودعم علمي أو مهني".

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

توسط لبشار الأسد لدى بريطانيا لتكوين في طب العيون! رئيس الاستخبارات السعودية السابق يكشف أسرارا هامة