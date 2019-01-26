أسماء الأسد تزور مصابي الجيش السوري في بيوتهم ضمن برنامج "جريح الوطن"

أجرت السيدة أسماءعقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، زيارات عديدة لجرحى الجيش السوري في منازلهم في العاصمة دمشق وريفها، ضمن برنامج يطلق عليه "جريح الوطن".

ونشر حساب رئاسة الجمهورية السورية في موقع تويتر، عددا من الفيديوهات لهذه الزيارات، أثناء اطمئنان حرم الرئيس على صحة الجرحى ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية.

وتقوم فرق برنامج "جريح الوطن" المنتشرة في سوريا، بزيارات دورية لجرحى الجيش السوري وعوائلهم، لتعرف منهم مباشرة "ماهي الاحتياجات والتحديات والنجاحات وذلك بشكل مستمر ودائم، ليس للجريح فقط، بل لعائلته كاملة".

من زيارة السيدة #أسماء_الأسد لعائلة الجريح البطل فيصل علي علي في منزلهم بـ #دمشق.. pic.twitter.com/pdkKZCW7qE — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 26 января 2019 г.

ويقدم البرنامج "ليس فقط كل ما يستطيع من دعم وتسهيل إجراءات ومواءمة منزلية وصولا إلى حياة كريمة كما يريدها الجريح، بل ليتوسع ما يمكن ليقدم خبرات وخدمات واستشارات ودعم علمي أو مهني".

السيدة #أسماء_الأسد منذ قليل في زيارة لمنزل الجريح البطل حسان مصطفى الزهراوي في منطقة #برزة_البلد بـ #دمشق لمتابعة وضعه الصحي وتأمين التجهيزات اللازمة له ضمن برنامج #جريح_الوطن.. pic.twitter.com/R69YLxNnMm — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 26 января 2019 г.

السيدة #أسماء_الأسد منذ قليل في زيارة لمنزل الجريح البطل حسن علي الخطيب للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية ضمن برنامج #جريح_الوطنpic.twitter.com/LhAz5Egr7K — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 26 января 2019 г.

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية