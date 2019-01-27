نتنياهو يرد على نصر الله: إنجازاتنا الباهرة تحرجه

ردا على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن نصر الله "يشعر بالإحراج الشديد إزاء نجاح عملية "درع الشمال" للجيش الإسرائيلي.

وذكر نتنياهو، أثناء جلسة حكومية عقدها اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي في إطار العملية التي أجراها عند حدود لبنان وأعلن خلالها عن اكتشاف وتدمير ستة أنفاق هجومية عابرة للحدود حفرها حزب الله، تمكن من "حرمان حزب الله تماما من سلاح استراتيجي له"، معتبرا ذلك "نجاحا باهرا".

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وتابع: "نصر الله وعناصره بذلوا جهودا جبارة في السلاح المفاجئ الذي تشكله الأنفاق العابرة للحدود وفي حفرها، وعلى نقيض ما قاله عملوا على ذلك خلال السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة. وفي غضون ستة أسابيع جردناه من هذا السلاح بشكل كامل".

وتابع نتنياهو أن موضوعا آخر يحرج نصر الله أيضا هو تحديات مالية متزايدة يواجهها حزب الله نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، مضيفا أن ذلك "يلحق أضرارا ملموسة بتمويل إيران لعملائها وبالدرجة الأولى حزب الله".

كما اعتبر نتنياهو أن نصر الله مرتبك بـ"عزم إسرائيل"، محذرا حزب الله من الوقوف في وجه "القوة الفتاكة للجيش الإسرائيلي".

وتابع أن لدى نصر الله "سبب وجيه لتجنب قبضة إسرائيل التي ستهشم رأسه".

وفي خطابه أمس، وهو الأول منذ نحو شهرين، أكد نصر الله وجود خطط لدى حزب الله لدخول منطقة الجليل في حال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل، مهددا تل أبيب برد قاس على أي هجوم ضد حزبه.

المصدر: RT + جيروزاليم بوست