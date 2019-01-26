نصر الله: جزء من خطتنا في حال اندلاع حرب مع إسرائيل الدخول إلى الجليل ونحن قادرون على ذلك

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عند خروجه من صمت دام أشهرا، أن قوات "المقاومة" تخطط لدخول أراض تسيطر عليها إسرائيل حال وقوع حرب جديدة معها.

وقال نصر الله، في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية أجري اليوم السبت في تصريحات هي الأولى له منذ أشهر: "جزء من خطتنا هو الدخول إلى الجليل ونحن قادرون على ذلك ونقرر وفق مجريات الحرب... نحن منذ سنوات نملك القدرة على تنفيذ العملية وأصبح الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا".

وأضاف نصر الله: "طالما ليس هناك بديل فنحن معنيون بالدفاع عن بلدنا واللجوء إلى كل عناصر القوة. نحن خياراتنا مطروحة على الطاولة بكل عقلانية وحكمة وشجاعة".

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" متعهدا: "إذا ما اعتدى الإسرائيلي علينا فسيندم لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما يتوقعه".

وأضاف مشددا: "أي اعتداء إسرائيلي حربا أو اغتيالا لعناصر حزب الله في لبنان وحتى سوريا سنرد عليه".

وحذر نصر الله الإسرائيليين بضرورة الانتباه إلى أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، "قد يرتكب الأخطاء نتيجة طموحاته"، وأردف: أي عملية واسعة يشنها العدو سنتعامل معها على أنها حرب... المقاومة وكل محور المقاومة جاهزون للرد في حال حصول أي عدوان".

وأشار نصر الله إلى أن عملية "درع شمال" الإسرائيلية الخاصة بتحديد وتدمير ما سمي بـ"أنفاق حزب الله" لا تلغي عملية الجليل "المحضر لها ولو بنسبة 10 بالمئة وهي لم تستحق هذه الدعاية" الإعلامية.

يتبع...