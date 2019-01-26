"العربية": جماعة الحوثي اعتقلت وزير الثقافة اليمني السابق

أفادت قناة "العربية" التلفزيونية، مساء اليوم السبت، بأن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اعتقلت وزير الثقافة اليمني السابق، خالد الرويشان.

ولم تأت على الفور أي تعليقات على الخبر من مصادر رسمية في كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أو من جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من مناطق اليمن.

المصدر: العربية