مصر تشكل "خلية أزمة" بعد اعتقال السعودية عددا من مواطنيها

أعلنت القنصلية المصرية العامة لدى السعودية عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف اعتقال مصريين في منطقة الظهران بالمملكة تجمهروا مع آخرين أمام إحدى الشركات احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم.

وقالت البعثة الدبلوماسية المصرية في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية لدى الرياض باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عدد من العاملين، من جنسيات مختلفة، في إحدى شركات المقاولات أول أمس بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر دفع رواتبهم ما أسفر عن اعتقال عدد منهم وبينهم مواطنون مصريون".

وذكرت القنصلية المصرية أنها "شكلت خلية أزمة لمتابعة الأمر، وأوفدت صباح اليوم المستشار القانوني للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسؤولين الأمنيين وبالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني" للمعتقلين و"تقديم ما يمكن من دعم لهم"، كما التقى بجميع المحتجزين من مصر للاطمئنان على أحوالهم.

وأكدت القنصلية أنها "ستظل تتابع هذا الأمر لتقديم كل ما بوسعها من مساعدة ودعم"، مشددة على أنها "تلفت النظر من جانب آخر إلى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية".

المصدر: RT