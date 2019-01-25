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العبادي يكشف لـRT حجم التغلغل الإيراني في العراق

أخبار العالم العربي

العبادي يكشف لـRT حجم التغلغل الإيراني في العراق
Reuters Fabrizio Bensch
حيدر العبادي
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أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، وجود نفوذ إيراني في العراق يمارس تشكيل الحكومات واختيار النخب الحاكمة، قائلا إن هذا الأمر يثير الحزن لديه.

وقال العبادي خلال برنامج "قصارى القول" الذي تعرضه قناة "RT"، إن هناك نفوذا في العراق لعدة دول، مؤكدا رفضه عمل أجهزة بعض الدول إن كانت من الولايات المتحدة أو إيران أو السعودية في التأثير على تشكيل الحكومات في بلاده.

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وأضاف أن التدخل الخارجي في الحياة السياسية في العراق جاء نتيجة "الضعف" و"الصراع (الداخلي)" وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة، داعيا إلى وحدة وطنية ليست ضد دول الجوار بل "للتعاون من أجل المصالح الداخلية".

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وحذر العبادي من أن تكون للقوى العراقية المسلحة رأيا وقرارا سياسيا تنحاز به لصالح جهة سياسية ضد أخرى، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى صراع بين تلك القوى "من أجل مصالحها ضد مصالح المواطن".

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وقال: "أي مسؤولية أمنية داخل البلد هي من صلاحيات السلطة المدنية، هؤلاء (القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي) لا يجوز أن يتدخلوا في تنصيب الوزارات، تنصيب الحكومة.. أن لا يدخلوا في الصراع السياسي.. هذا خطر على البلد.. لا نريد   أن تسيطر على هذا البلد جماعات مسلحة متناحرة تفتش عن مصالحها السياسية فقط ضد مصالح المواطن".

المصدر: RT

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