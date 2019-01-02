العبادي يوضح حادثة "محاصرة" منزله من قبل حماية عبد المهدي

قال رئيس الحكومة العراقية السابق، حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، إن قوة من حماية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي "قامت يوم الأربعاء الماضي بإغلاق المجمع الذي يوجد فيه منزلي".

وأضاف في بيان صحفي: "قمنا بالإتصال بمكتب عادل عبد المهدي وابلغونا انهم سيستفسرون عن الأمر، ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح"، مبينا "رفضنا أي تصعيد وسلمنا آخر المتعلقات، ومنها هذا المنزل، وباشرنا بهذه الإجراءات، إلا أننا تفاجئنا من هذه التصرفات".

وأشار البيان إلى أن "عبد المهدي اتصل أمس وأبدى أيضا رفضه لهذه الإجراءات، التي كانت بدون علمه حسب قوله"، مؤكدا "على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وتابع العبادي "نشير إلى وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من أجل تضليل الرأي العام الذي أصبح لديه واضحا وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات".

المصدر: RT