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الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد: تمردوا!

أخبار العالم العربي

الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد: تمردوا!
الشابة السعودية الهاربة رهف
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في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر مقولة للمنظرة الألمانية الماركسية روزا لوكسمبورغ تؤكد فيها واجب التمرد على الظلم.

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وترجمت رهف إلى اللغة الإنجليزية مقولة لروزا لوكسمبورغ التي تقول: "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".

وأثارت تغريدة رهف جدلا واسعا، حيث انهالت عليها موجة من الانتقادات والنصائح "بالتوبة والعودة عن الطريق الذي سلكته"، بينما من جهة أخرى دافع عنها داعموها مشيدين "بعمق تفكيرها"، وعزمها على "محاربة الظلم والانطلاق نحو الحرية" لتكون "بوق المرأة في المملكة السعودية، وتقدم المساعدة للمضطهدات".

وأصبحت تغريدات الفتاة السعودية الهاربة رهف محط أنظار العالم، وذلك بعد تسليط الإعلام الضوء على حادثة هروبها من عائلتها والضجة التي تلتها، لحين دخول كندا على الخط، والضغط الذي تمارسه إعلاميا على الرياض في مجال حقوق الإنسان وحرية المرأة بحسب ما يراه خبراء ومحللون.

المصدر: RT

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