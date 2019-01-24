 
مباشر

محكمة تغرم مواطنين بريطانيين بعد ادعاء كاذب في مصر

أخبار العالم العربي

محكمة تغرم مواطنين بريطانيين بعد ادعاء كاذب في مصر
facebook
المواطنين البريطانيين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld8c

قضت محكمة بريطانية بتغريم زوجين 7500 جنيه إسترليني لصالح شركة سياحية، بعد ثبوت كذبهما بتعرضهما للتسمم في شرم الشيخ، حسبما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إقرأ المزيد
الشاب البريطاني محمد أبو القاسم المعتقل في الإسكندرية
اعتقال بريطاني بتهمة التجسس في مصر ولندن تطالب بتوضيحات

وذكرت الصحيفة أن الزوجين اللذين تقدما بشكوى ضد الفندق المصري غرما بمبلغ 7500 جنيه إسترليني كفاتورة قانونية، بعد ظهور تعليق للأم على رحلتها لمصر قائلة إنهما قضيا وقتا مدهشا في شرم الشيخ.

ودفع الزوجان 7500 جنيه إسترليني بعد أن قدما شكوى ضد شركة سياحية مصرية بأنهما تعرضا للتسمم، لكن أمرهما افتضح بعد تعليق تركاه عن انطباعهما عن رحلتهما إلى شرم الشيخ، وجاء تعليقهما بأن التجربة كانت مذهلة.

وكان الزوجان البريطانيان: تانيا توسون وزوجها كيران، البالغ من العمر 36 عامًا، قد قدما في رحلة سياحية إلى مصر، وبعد إقامتهما في فندق في شرم الشيخ، ادعيا أنهما تعرضا للتسمم الغذائي أثناء إقامتهما.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. موسكو تكشف عن مدى صاروخ يزعج واشنطن