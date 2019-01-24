المسؤولة الأممية كالامارد تتوجه لتركيا الأسبوع المقبل لقيادة تحقيق دولي مستقل باغتيال خاشقجي

أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة تحقيق دولي مستقل بمقتل جمال خاشقجي.

وأكدت المسؤولة في تصريح إلى وكالة "رويترز" في جنيف اليوم الخميس أنها ستقيّم أثناء الزيارة التي ستستمر من 28 فبراير حتى 3 يناير الخطوات المتخذة من قبل حكومتي السعودية وتركيا في سبيل التعامل مع مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي وطبيعة ومدى مسؤولية دول أو شخصيات عن القضية.

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وذكرت المسؤولة الأممية أن اكتشافاتها وتوصياتها ستحال إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن الوقت حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.

وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.

لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالقضية إلى أنقرة.

المصدر: رويترز