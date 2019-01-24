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مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والجزائر

تل أبيب تكشف عن 3 خطوط حمراء لها في سوريا!

أخبار العالم العربي

تل أبيب تكشف عن 3 خطوط حمراء لها في سوريا!
Sputnik
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حدّد زئيف الكين، وزير شؤون القدس والتراث في إسرائيل 3 خطوط حمراء لتل أبيب في سوريا، وهدّد بضرب كل من يتجاوزها بقوة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكين، تأكيده أن إسرائيل لديها ثلاثة خطوط حمراء هي، التصدي للتموضع العسكري الإيراني في سوريا، ومنع تحوّل المنطقة إلى قاعدة للإرهاب، وقطع الطريق أمام نقل أسلحة متطورة إلى الأراضي السورية.

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 وأوضح الوزير في تصريح إذاعي، أن إسرائيل ستواصل العمل في سوريا لضمان الحفاظ على هذه الخطوط الحمراء، مشددا على أن من يختار الاعتداء على إسرائيل عليه أن يأخذ بالحسبان أنه سيتم ضربه.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" قد التأم أمس لبحث التصعيد الأمني في سوريا وقطاع غزة. وقد شارك لأول مرة في هذه الجلسة، رئيس هيئة الأركان العامة الجديد الجنرال أفيف كوخافي.

المصدر: i24news

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