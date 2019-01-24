سوريا تدين التعاطي الأمريكي مع الأزمة في فنزويلا

دانت وزارة الخارجية السورية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لفنزويلا، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها كراكاس.

وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم الخميس، إن دمشق "تدين تمادي الإدارة الأمريكية وتدخلها السافر في شؤون جمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي يشكل انتهاكا فاضحا لكل الأعراف والقوانين الدولية واعتداء صارخا على السيادة الفنزويلية".

وتشهد فنزويلا أوضاعا سياسية متأزمة، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان، المعارض، خوان غوايدو، الأربعاء نفسه "رئيسا مؤقتا بالوكالة" للبلاد أمام الآلاف من مؤيديه في كراكاس.

وقد اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بغوايدو رئيسا بالوكالة، ورد الرئيس نيكولاس مادورو بقطع العلاقات مع واشنطن.

المصدر: سانا