وزير المالية السعودي: سنتأكد من تحقيق العدالة في قضية خاشقجي

تعهد وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة ستتأكد من تحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول أوائل أكتوبر الماضي.

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وأعرب الجدعان، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، أثناء مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن "الحزن البالغ" للمملكة السعودية إزاء ما حصل لخاشقجي.

وجاء هذا التصريح بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر أوامره بتحويل قضية خاشقجي إلى مستوى دولي.

وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.

لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي.

المصدر: رويترز