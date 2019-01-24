تركيا: متفقون مع الروس حول سوريا باستثناء نقطة واحدة ونحن على اتصال غير مباشر مع دمشق

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن مواقف أنقرة وموسكو تتطابق بشأن التسوية السورية، باستثناء نقطة واحدة، وكشف أن تركيا أجرت اتصالا مع حكومة دمشق.

إقرأ المزيد

وأشار تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، إلى تطابق مواقف تركيا وروسيا بشأن التسوية السياسية في سوريا باستثناء مسألة بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة عن عدمه، مضيفا أن "أنقرة كانت على اتصال غير مباشر" مع الحكومة السورية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر تشاووش أوغلو أن تركيا قادرة على إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري بمفردها، لكنها لا تستبعد التعاون في هذا الشأن مع الولايات المتحدة وروسيا وأي طرف آخر يرغب في ذلك، حسب وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية التركي إنه ليس هناك أي شيء أكيد بخصوص إنشاء المنطقة الآمنة، مضيفا أن مواقف أنقرة وواشنطن حول المسألة تتطابق، باستثناء بعض النقاط.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن تركيا والولايات المتحدة بدأتا بمناقشة مسألة الطرف الذي سيتولى إدارة مدينة منبج السورية الحدودية مع تركيا بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية منها.

وأكد الوزير أن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص للملف السوري، جيمس جيفري، سيصل أنقرة اليوم لإجراء مفاوضات مع مسؤولين أتراك.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، حيث تصدر الملف السوري أجندة مفاوضاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: رويترز