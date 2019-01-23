إنقاذ شخص احتجز داخل مدخنة مطعم لمدة 4 أيام بالرياض

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني أنقذت شخصا محتجزا في مجرى مدخنه بأحد المطاعم.

وأوضح الحمادي، أن الفرق لدى وصولها إلى محل الحادث، تبين لها أن هناك شخصا محتجزا منذ 4 أيام تقريبا داخل مجرى مدخنه شواء، ارتفاعها 13 مترا، تابعة لمطعم متوقف عن العمل منذ فترة طويلة، وملحق بمجمع تجاري بحي النهضة.

وعمل رجال الدفاع المدني على قص المجرى، وإخراج الشخص المحتجز، والمحافظة على سلامته، ولاسيما أنه كان في حالة إعياء وتعب شديدين بسبب طول فترة بقائه محتجزا.

ونقل الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: سبق