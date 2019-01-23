السودان يقبل مساعدات من روسيا والإمارات وتركيا

أكد وزير النفط السوداني زهري عبد القادر، أن بلاده تسلمت مساعدات من الإمارات، وأن روسيا وتركيا عرضت مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

وقال عبد القادر: "استلمنا مساعدات من الإمارات.. فيما روسيا وتركيا عرضت علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.

وشدد الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمة خاطب بها مواطنيه، على "ضرورة الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين".

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وحذر البشير من أن "أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا"، وأضاف: "هذا لن يحدث أبدا".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بتنحي الرئيس عن السلطة، عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن "عدد الضحايا لا يقل عن 40".

المصدر: رويترز