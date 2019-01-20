بم وعد البشير الشباب والمتظاهرين؟

وسط استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في السودان، توجه الرئيس عمر البشير أمس السبت بكلمة إلى الشباب السوداني الذي يشكل جزء كبيرا من الحراك الاحتجاجي.

وفي خطابه أمام مؤتمر لحزبه "المؤتمر الوطني"، عبر البشير عن "احترامه الكامل للشباب الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية"، مضيفا أن "خروج الشباب في هذا المنحى مبرر".

وأضاف أن تحقيق مطالب الشباب "لا يتم بالتخريب"، متهما "بعض الأحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين" باستغلال التظاهرات الشبابية، مشددا على أن "الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات".

#السودان#سونا| أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني إحترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب إقتصادية وابان ان خروجهم من هذا المنحى مبرر مشيرا لاستغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية pic.twitter.com/lKqdg1wb1G — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) January 19, 2019

ووصف الرئيس السوداني الشباب بأنهم "مستقبل السودان"، ووعد بأن الدولة "ستحقق لهم مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم".

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وشدد البشير "على ضرورة الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين"، محذرا من أن "أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا"، وأضاف: "هذا لن يحدث أبدا".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 متظاهرا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد الضحايا لا يقل عن 40.

المصدر: وكالات