المغرب يفكك خلية موالية لـ"داعش"

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم "داعش" في إطار عملية أمنية أفضت إلى توقيف 13 مشبوها.

وقالت الداخلية المغربية: "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

وأشارت الداخلية، إلى أنه تم مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

وأضافت أن "المشتبه بهم، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المساس بسلامة الأشخاص والنظام العام".

ويلاحق قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب حاليا 22 شخصا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر 2018 جنوبي المغرب.

ومنذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس 2015، ازدادت حالات الكشف عن خلايا تابعة لـ"داعش" واعتقل مجندان مشتبه بهما.

وتعرضت المملكة لاعتداء إرهابي سنة 2003، أسفر عن مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء، وفي عام 2011 أدى هجوم ثان لمقتل 17 شخصا في مراكش.

المصدر: وكالات