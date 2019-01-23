مصر.. نجل ضابط شرطة يطالب السيسي بأخذ حق والده (فيديو)

طلب نجل ضابط الشرطة المصري طلعت عبد الرحمن الذي قتل والده على أيدي الإرهابيين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح له بالتحدث أثناء تكريم اسم والده.

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وقال ابن الضابط مخاطبا السيسي: "من فضلكم هاتولي حق بابا لحد لما أكبر وأجيبوا بنفسي".

وكرم الرئيس السيسي أسماء شهداء الشرطة بمنح ذويهم أوسمة الاستحقاق من الدرجة الثانية والثالثة، خلال احتفال مصر بالذكرى الـ67 لرجال شرطة الإسماعيلية الذين تصدوا في 25 يناير 1952 لقوات الاحتلال الإنجليزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية