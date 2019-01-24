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سوريا تتوعد بضرب تل أبيب

أخبار العالم العربي

سوريا تتوعد بضرب تل أبيب
Globallookpress
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري
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حذّر مندوب سوريا في مجلس الأمن بشار الجعفري من إمكانية قصف مطار تلّ أبيب في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، هدد الجعفري بأن تمارس سوريا "حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب"، ما لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

وشدد الجعفري على أن القصف الإسرائيلي "انتهاك" صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويمثل "إخلالا بمهام ولاية الأمم المتحدة.. على نحو يسقط شرعية الولاية هذه".

وأشار إلى أن تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة، نيكولاي ملادينوف لم يتضمن أي "إدانات واضحة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، وضرب مثالا على كلامه قصف إسرائيل "بصواريخ موجهة الأراضي السورية بما فيها مطار دمشق الدولي المدني من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل".

وأوضح الجعفري أن تقرير ملادينوف، "تعمد تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية اليومية بحق أبناء الجولان السوري المحتل كما تعمد تجاهل تسمية الأشياء بمسمياتها".

واتهم الجعفري مجلس الأمن بالإخفاق على مدى عقود في تنفيذ قراراته بشأن سوريا "في ضوء الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي الشريك والداعم لكيان الاحتلال الإسرائيلي في أعماله العدوانية".

وأكد أن استعادة الجولان السوري المحتل "حق ثابت لسوريا لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الجولان حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 هو أمر واجب التطبيق.

المصدر: "سانا"

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