 
مباشر

تركمان العراق يحذرون من تحول كركوك إلى موصل ثانية

أخبار العالم العربي

تركمان العراق يحذرون من تحول كركوك إلى موصل ثانية
alsumaria.tv
قلعة كركوك الأثرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcu3

حذر رئيس الجبهة التركمانية في العراق، النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، من الصراع في المحافظة، وتحولها إلى الضحية الثانية بعد محافظة الموصل.

وقال في بيان صحفي، إن "كركوك محور صراع الشرق الأوسط، فلا تجعلوها ساحة صراع سياسي، ولا تجعلونا الضحية الثانية بعد الموصل بسبب الدستور البائس الذي كتب في الدهاليز".

وأضاف، "اتركوا كركوك لأهلها الأصليين، لأنها تتعرض إلى تحديات أمنية وسياسية، وعلى حكومتي بغداد وأربيل عدم خلط الأوراق".

إقرأ المزيد
العراق.. التركمان يرفضون عودة البيشمركة إلى كركوك

وشدد الصالحي، على ضرورة "الابتعاد عن الاتفاقات السياسية المشبوهة بخصوص كركوك، لأننا لا نعلم بها، وأي فوضى في كركوك ستكون نتائجها كارثية".

وأشار إلى أن "من يعتقد أن من في البصرة أو الرمادي سينجو منها، فهو واهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المصافحة شرط إجباري للحصول على الجنسية في الدنمارك