شاهد.. "خطأ" لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

تسبب مذيع نشرة الخامسة مساء في التلفزيون المصري بردود فعل غاضبة في مركز المحلة محافظة الغربية بعد إعلانه فوز مرشح في الانتخابات المحلية بالخطأ.

وأعلن المذيع المصري عن فوز المرشح أحمد فودة أحمد نصير، في الانتخابات البرلمانية التكميلية في مصر بدلا من أحمد يحيى عبد السلام الجحش، رغم أن النتيجة النهائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات هي العكس.

وتدارك التلفزيون المصري الخطأ، حيث أعلن المذيع في نشرة التاسعة أن المرشح الجحش هو الفائز الفعلي بالانتخابات التكميلية بدائرة المحلة، حيث حصل الجحش على 27 ألف صوت، بينما حصل فودة على 26 ألف 120 صوت.

المصدر: المصريون