الجيش المصري يعلن تصفيته نحو 60 إرهابيا

أعلن الجيش المصري مقتل 59 إرهابيا وسقوط ضابط و6 من جنوده في عمليات نفذها غربي البلاد.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان رقم 31 بشأن العملية الشاملة في سيناء، إن "44 تكفيريا قتلوا في عمليات نوعية لقوات الجيش، و15 تكفيريا شديدي الخطورة في عملية استباقية لقوات الشرطة، واستشهد ضابط و6 جنود خلال عمليات المداهمات".

وأضافت أنه عثر بحوزة التكفيريين على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة النارية، وعبوات ناسفة معدة للتفجير بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مشيرة إلى ضبط وتدمير والتحفيظ على 15 سيارة و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال عمليات التمشيط.

وأشار البيان إلى تدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية، منها 6 عربات على الاتجاه الشمالي الشرقي، و36 على الاتجاه جنوبي، و11 بالاتجاه الغربي للبلاد.

وأوضح أنه تم تدمير عدد من المخابئ والأوكار التي تستخدم لإيواء العناصر التكفيرية، وعثر بداخلها على مواد إعاشة وقطع غيار للسيارات، مضيفًا أن المهندسين العسكريين تمكنوا من اكتشاف وتدمير 242 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بنطاق العمليات.

المصدر: الشروق