الاتحاد الأوروبي ينشر أسماء السوريين المشمولين بعقوباته الجديدة على سوريا

نشر مجلس الاتحاد الأوربي على صفحته الرسمية أسماء 11 شخصية سورية و5 كيانات وشركات جديدة، أضافها إلى قائمة عقوباته المفروضة على سوريا.

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ونشر مجلس الاتحاد قائمة بأسماء المشمولين بالعقوبات، وهم:

رجل الأعمال أنس طلس، وهو رئيس مجلس إدارة "طلس غروب" للتجارة والصناعة.

نذير أحمد جمال الدين، مدير عام شركة "أعيان" للمشاريع والتجهيزات.

مازن الترزي، مدير عام وشريك مؤسس في "الشركة الوطنية للطيران" في سوريا والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "التنمية لخدمات النفط".

سامر فوز، رجل الأعمال الشهير المقرب من السلطة والمعروف بتقديم دعم مادي كبير لدمشق والمشاركة في مشاريع عقارية.

خلدون الزعبي مدير عام وشريك في شركة "فلاي أمان" محدودة المسؤولية.

حسام القاطرجي رجل أعمال، سبق وتم إدراجه على لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي.

بشار محمد عاصي، رجل أعمال.

خالد الزبيدي المستثمر في مشروع "غراند تاون" العقاري الضخم.

حيان محمد ناظم قدور، رجل أعمال.

معن رزق الله هيكل، رجل أعمال.

نادر قلعي، مستثمر في مشروع "غراند تاون" العقاري.

وأدرج الاتحاد الأوروبي خمسة كيانات سورية في عقوباته، تعمل جميعها في الاستثمار العقاري وهي: شركة "ميرزا"، وشركة "بنيان"، وشركة "أمان" المساهمة، وشركة "المطورون العقاريون"، وشركة "روافد دمشق".

المصدر: "موقع مجلس الاتحاد الأوروبي"