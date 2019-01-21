بالوثيقة.. عبد المهدي يقدم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مرشحين جديدين لشغل منصبي وزيري التربية والعدل، وذلك بهدف استكمال التشكيلة الحكومية للعراق.

ونصت الوثيقة الصادرة من مكتب عبد المهدي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على أنه "وبعد سلسلة مشاورات مع الكتل السياسية نرسل إليكم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل استكمالا للتشكيلة الحكومية".

وأضاف، "جرى تدقيق الاسمين من قبل هيئتي المساءلة والعدالة، والنزاهة، كما جرى تدقيقهما من قبل جهاز الأمن الوطني".

وأشارت الوثيقة إلى ترشيح كل من سفانة حسين على الحمداني وزيرا للتربية، والقاضي أركان قادر ولي كريم بيباني، وزيرا للعدل".

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ومنح البرلمان العراقي في أكتوبر الماضي، الثقة لـ14 وزيرا من أصل 22 في حكومة عادل عبد المهدي، فيما تأجل التصويت بسبب خلافات على مرشحي وزارات الدفاع، والداخلية، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة.

المصدر: RT