وزير الآثار المصري الأسبق يكشف سبب طرده للنجمة بيونسيه من حرم أبو الهول

قال وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، إن خلافه مع النجمة العالمية بيونسيه، كان عام 2010 عندما طلب منه وزير السياحة مقابلة النجمة الأمريكية.

وأضاف حواس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "عندما رأتني سألتني هل أنا أشبه كيلوباترا، ولكنني أخبرتها أنها لا تشبه كيلوباترا إطلاقا".

وأردف: "التقطنا الصور التذكارية وكانت هناك فتاة تلتقط لي بعض الصور وهو ما أثار غضب الحارس الشخصي للفنانة الأمريكية ليقوم بأخذ الكاميرا من الفتاة وإلقائها على الأرض وهو ما دفعني لطردهم من داخل حرم أبو الهول".

المصدر: إم بي سي مصر