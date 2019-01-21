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اعتقال عميل كبير سابق لداعش في العراق

أخبار العالم العربي

اعتقال عميل كبير سابق لداعش في العراق
AFP
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق القبض على عميل داعشي كبير في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، كان يزوّد قيادات الدواعش بمعلومات خطيرة عن تحركات القطعات الأمنية العراقية.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إن "مفارزها في مقر الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 40، وعلى ضوء معلومات دقيقة، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية مع عصابات داعش قبل التحرير".

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وأضاف البيان، أن "الإرهابي المعتقل قدم معلومات مهمة وخطيرة عن تحركات قطعاتنا الأمنية ومنتسبيها والمتعاونين معها".

وأشارت المديرية إلى أن المعتقل، "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

المصدر: السومرية

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