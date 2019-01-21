مصدر لـRT: قصف عراقي مدفعي مكثف يستهدف الدواعش في سوريا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lckq
كشف مصدر أمني في حرس الحدود العراقي اليوم الاثنين، عن استمرار قصف عراقي مكثف يستهدف تجمعات لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.
وقال المصدر: "المدفعية العراقية تقصف منذ ثلاثة أيام تجمعات لتنظيم "داعش" داخل منطقة البوكمال السورية".
وأضاف أن "القصف الذي ينفذه الجيش العراقي ترافقه تحركات واسعة للحشد الشعبي لتأمين الحدود".
وتابع: طيران التحالف يساند الجيش العراقي في قصف الدواعش داخل الأراضي السورية، كما يقصف تجمعاتهم ليلا.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)