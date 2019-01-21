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مصدر لـRT: قصف عراقي مدفعي مكثف يستهدف الدواعش في سوريا

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مصدر لـRT: قصف عراقي مدفعي مكثف يستهدف الدواعش في سوريا
Reuters
مقاتلات تابعة لسلاح الجو العراقي - أرشيف
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كشف مصدر أمني في حرس الحدود العراقي اليوم الاثنين، عن استمرار قصف عراقي مكثف يستهدف تجمعات لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر: "المدفعية العراقية تقصف منذ ثلاثة أيام تجمعات لتنظيم "داعش" داخل منطقة البوكمال السورية".

وأضاف أن "القصف الذي ينفذه الجيش العراقي ترافقه تحركات واسعة للحشد الشعبي لتأمين الحدود".

وتابع: طيران التحالف يساند الجيش العراقي في قصف الدواعش داخل الأراضي السورية، كما يقصف تجمعاتهم ليلا.

المصدر: RT

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