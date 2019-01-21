مصدر لـRT: قصف عراقي مدفعي مكثف يستهدف الدواعش في سوريا

كشف مصدر أمني في حرس الحدود العراقي اليوم الاثنين، عن استمرار قصف عراقي مكثف يستهدف تجمعات لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر: "المدفعية العراقية تقصف منذ ثلاثة أيام تجمعات لتنظيم "داعش" داخل منطقة البوكمال السورية".

وأضاف أن "القصف الذي ينفذه الجيش العراقي ترافقه تحركات واسعة للحشد الشعبي لتأمين الحدود".

وتابع: طيران التحالف يساند الجيش العراقي في قصف الدواعش داخل الأراضي السورية، كما يقصف تجمعاتهم ليلا.

المصدر: RT