بالفيديو.. الأمن الإسرائيلي يعتدي على أسرى فلسطينيين في عوفر

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قوات الأمن التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية اقتحمت صباح الاثنين قسم رقم "15" في سجن عوفر واعتدت على الأسرى.

وأشارت الهيئة، إلى أن القوات المسماة "متسادا" اقتحمت، القسم رقم "15"، واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم تحولت إلى الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف المعتقلين.

הפעילות המבצעית של שב״ס בבית הסוהר עופר אתמול כללה חיפוש פתע.

בסרטון נראה רגע הפריצה לתאים@Roi_Yanovskypic.twitter.com/Ru6lndKaAn — כאן חדשות (@kann_news) ٢١ يناير ٢٠١٩

وقالت الهيئة: إن "الاقتحام يأتي بعيد قيام قوات القمع الإسرائيلية المسماة – درور-، مصحوبة بقوات من الشرطة الإسرائيلية الأحد، باقتحام القسم رقم 17 في سجن عوفر، وإجراء تفتيش استفزازي للأسرى والعبث بمقتنياتهم".

وأضافت، أن "إدارة المعتقلات استقدمت قوات إضافية إلى "عوفر"، واستأنفت عمليات الاقتحامات التي بدأتها منذ يوم الأحد، وقامت برش الأسرى بالغاز في 8 أقسام".

ومعتقل "عوفر" الإسرائيلي فيه 10 أقسام يقبع فيها قرابة ألف و200 أسير وهناك أقسام خاصة بالأسرى الأطفال.

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المصدر: معا