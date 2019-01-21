اختفاء شاب إماراتي في الحرم المكي

أفادت وسائل إعلام سعودية باختفاء شاب إماراتي زائر عمره 17 عاما في الحرم المكي بمدينة مكة، وأن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المفقود قدم مع أسرته لأداء العمرة وفقد قبل ثلاثة أيام، لافتة إلى أن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.

شقيقه ناشد تواصل مَن يجده وقال: فقدناه قبل 3 أيام أثناء أداء الطواف..

الجهات الأمنية تكثّف البحث عن إماراتي يعاني مرضاً نفسياً فُقِد بالحرم.#خرج_ولم_يعد



https://t.co/NgKOmuoOjHpic.twitter.com/S4UfbMRWQP — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٢١ يناير ٢٠١٩

ونقلت الصحيفة عن شقيق المفقود قوله إن شقيقه واسمه خالد حسن محمد الدرمكي "يعاني من مشاكل نفسية"، وأضاف: "فقدناه قبل ثلاثة أيام أثناء أداء الطواف بالحرم وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ وراجعنا جميع المستشفيات ولم نعثر عليه بعد".

المصدر: "سبق"