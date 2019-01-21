 
مباشر

اختفاء شاب إماراتي في الحرم المكي

أخبار العالم العربي

اختفاء شاب إماراتي في الحرم المكي
Reuters
مكة مكرمة- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lclz

أفادت وسائل إعلام سعودية باختفاء شاب إماراتي زائر عمره 17 عاما في الحرم المكي بمدينة مكة، وأن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المفقود قدم مع أسرته لأداء العمرة وفقد قبل ثلاثة أيام، لافتة إلى أن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.

ونقلت الصحيفة عن شقيق المفقود قوله إن شقيقه واسمه خالد حسن محمد الدرمكي "يعاني من مشاكل نفسية"، وأضاف: "فقدناه قبل ثلاثة أيام أثناء أداء الطواف بالحرم وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ وراجعنا جميع المستشفيات ولم نعثر عليه بعد".

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي يغلق هضبة الجولان بعد غاراته أمس على سوريا