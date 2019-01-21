الصين تدعو إسرائيل وسوريا لضبط النفس

دعت الصين إسرائيل وسوريا إلى عدم القيام بأعمال تنذر بتصعيد الوضع في المنطقة، وذلك على خلفية الغارات الإسرائيلية فجر اليوم على سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي: "تابعنا التطورات الأخيرة (في سوريا)، وكما تعلمون فنحن دائما متمسكون بموقفنا الذي يدعو لاحترام وحماية استقلال سوريا وسيادتها، وينبغي على جميع الأطراف المعنية الامتناع عن الأعمال التي تنذر بتصعيد الوضع".

وأشارت المتحدثة أيضا إلى أنه "يتعين على الأطراف أن تلعب دورا بناء في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه نفذ غارات على سوريا، ردا على إطلاق صاروخ "أرض-أرض" من قبل "قوة إيرانية من داخل الأراضي السورية"، على منطقة شمال هضبة الجولان المحتل.

وأكد الإعلام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي"، وأسقطت عشرات الصواريخ المعادية.

وتأتي الغارات الإسرائيلية الجديدة بعد أقل من يوم على ضربة وجهتها طائرات إسرائيلية على منطقة مطار دمشق الدولي بعد ظهر الأحد، وإعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه صاروخا أطلق من سوريا فوق الجولان المحتل.

المصدر: نوفوستي