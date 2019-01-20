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وزيرة الدفاع الفرنسية: أمريكا تدرك ضرورة حماية الأكراد في سوريا

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وزيرة الدفاع الفرنسية: أمريكا تدرك ضرورة حماية الأكراد في سوريا
Reuters Rodi Said
قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا - أرشيف
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أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن إدراك الولايات المتحدة يتزايد بأهمية حماية حلفائها الأكراد حتى مع انسحابها من سوريا.

وقالت بارلي لوسائل إعلام فرنسية، "المسألة المتعلقة بضرورة حمايتهم يأخذها الأمريكيون في اعتبارهم". وأضافت، "الأكراد كانوا أفضل شركاء في التحالف".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده التي يبلغ قوامها تقريبا ألفي جندي في سوريا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصير حلفائها من القوات الكردية الذين تعتبرهم تركيا أعداءها.

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إلى ذلك، أبدى قادة الأكراد الذين يديرون أغلب المناطق في شمال سوريا انزعاجهم من القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا.

ودعت "قوات سوريا الديمقراطية" الحكومة السورية إلى نشر وحدات من الجيش في منبج، على خط التماس بين "قسد" والفصائل المسلحة المدعومة من قبل تركيا، وذلك بعد إعلان ترامب، وعلى خلفية تصريحات أنقرة حول عزمها مواصلة العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية.

المصدر: رويترز

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