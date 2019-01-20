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مبادرة للتحدي يطلقها مشاهير العراق لمساعدة اللاجئين

أخبار العالم العربي

مبادرة للتحدي يطلقها مشاهير العراق لمساعدة اللاجئين
AFP HAIDAR MOHAMMED ALI
الأطفال في مخيمات اللجوء داخل العراق - أرشيف
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في بادرة "لطيفة"، نشر مشاهير العراق من فنانين وإعلاميين ورياضيين، وكذلك رجال السياسة فيديوهات قصيرا عبر صفحاتهم الرسمية، تشمل تحديا للمساهمة لمساعدة اللاجئين والنازحين في العراق.

والتحدي عبارة عن أن يقوم الشخص بالتبرع علانية بمبلغ من المال لمفوضية اللاجئين، ويقوم بتحدي شخص آخر، الذي يقوم بدوره بنقل التحدي، بعد التبرع، إلى أخر وهكذا دواليك.

وشارك في الفيديو الفنانة العراقية آلاء حسين، ولاعب كرة القدم الكابتن يونس محمود، والإعلامية ميس عنبر، ومقدم برنامج "بشير شو"، أحمد البشير الذي "تحدى" بدوره رئيس الجمهورية برهم صالح للمشاركة في الحملة. 

المصدر: RT

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