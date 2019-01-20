"الأهرام": لم نفصل الصحفي لزيارته إسرائيل

ردت جريدة "الأهرام" الرسمية في مصر على ما وصفته بـ"ادعاء" بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنها فصلت صحفيا على خلفية زيارة قام بها إلى إسرائيل.

وقالت "الأهرام" في هذا الصدد: "ادعت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جريدة الأهرام قامت بفصل الصحفي خالد سعد زغلول على خلفية الزيارة التي قام بها للكنيست الإسرائيلي خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2018 الأمر الذي لا يمت للحقيقة بأية صلة من قريب أو بعيد".

وأضافت الجريدة: "المدعو خالد سعد زغلول كان يعمل بالفعل مراسلا للأهرام في فترات سابقة، ولكن الأهرام ولأسباب لا داعي للخوض فيها قررت فصله نهائيا وحرمانه من شرف الانتساب إليها منذ يوليو 2011، ودعم قرارها ذلك حكم المحكمة العمالية في يناير 2013".

وأكدت الصحيفة أن "المذكور دأب دوما على استغلال اسم الأهرام للتربح لدى مختلف وسائل الإعلام الغربية، وكذلك المؤسسات الرسمية مستغلا السمعة الطيبة التي تتمتع بها الأهرام لدى تلك الدوائر".

وقالت: "ومن ثم فإن القول بأنها فصلته الآن نتيجة زيارته لإسرائيل لا محل له من الإعراب، ولكنها في الوقت نفسه تدين تصرفه ذلك إدانة كاملة".

وحذرت الصحيفة من التعامل مع الصحفي المفصول، قائلة: "والأهرام إذ تؤكد أن المدعو خالد سعد زغلول لا علاقة له بها بأي شكل من الأشكال، فإنها تدعو جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والإعلامية لعدم التعامل معه، واتخاذ ما يلزم تجاهه باعتباره منتحلا لصفة صحفي بالأهرام، حماية لسمعة الأهرام وتاريخها في الدفاع عن القضايا العربية والالتزام بما تقرره الجماعة الصحفية المصرية".

المصدر: الأهرام