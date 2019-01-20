السعودية تطلق خدمة للاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين

أطلقت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأحد، خدمة إلكترونية جديدة من خلال منصة "إبشر" للاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين ومعرفة مدة التصريح للمستفيدين.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن هذه الخدمة تأتي امتدادا لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات، وإيجاد الحلول الإلكترونية لمتطلبات المستفيدين من خلال استخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها العسكريون، من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة "إبشر" واختيار أيقونة خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية عبر خدمة الاستفسار عن حالة تصاريح السفر للعسكريين، حيث يمكن الاطلاع على بيانات التصريح ومدته.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها تسعى لتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "إبشر، إبشر أعمال، مقيم" ليتسنى للمستفيد توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات وشعب الجوازات.

المصدر:"عكاظ"