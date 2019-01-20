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مقتل 5 خبراء في نزع الألغام شمال شرق صنعاء

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مقتل 5 خبراء في نزع الألغام شمال شرق صنعاء
AFP
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قتل خمسة خبراء في مجال نزع الألغام في اليمن اليوم الأحد، في انفجار وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب شمال شرق صنعاء.

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وقال مسؤول أمني في الحكومة، إن "5 خبراء قتلوا جراء انفجار وقع في مخزن للألغام عند أطراف مأرب ... الخبراء كانوا يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة".

من جهته أكد مصدر طبي وصول أشلاء خمسة أشخاص، لقوا مصرعهم في الانفجار إلى أحد المستشفيات، مشيرا إلى أنهم خبراء في مجال نزع الألغام.

ورجح المصدر الطبي أن يكونوا من جنسيات أجنبية، مضيفا أن هناك جرحى أيضا يتلقون العلاج في المستشفى الذي يعمل فيه، دون توضيح عددهم.

من جهته قال متحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة: إن "لا معلومات لديه عن الحادث بعد".

المصدر: وكالات 

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