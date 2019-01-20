عباس النوري: "تنكة المازوت أهم من باب الحارة"

نفى الممثل السوري عباس النوري بطل مسلسل "باب الحارة" أبو عصام، أي اتفاقات مع الشركة المنتجة للمسلسل للتعاقد معها على الجزء العاشر من "باب الحارة".

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر مطلعة، وجود نية للمصالحة بين شركتي "ميسلون" بسام الملا و "قبنض" محمد قبنض، حول أحقية إنتاج أجزاء جديدة من المسلسل والتسوية بعدما التقى المنتجان السوريان في دبي.

وذكرت "الأخبار" أن هناك مساعي من المنتجين لاستقدام ممثلين للتعاقد مع المسلسل ومنهم الممثل عباس النوري بعد أن شوهد في دبي مؤخرا نقلا حسب وسائل إعلامية، إلا أن النوري نفى هذه الأنباء بقوله"تنكة مازوت الآن أهم بالنسبة لي من كل باب الحارة".

المصدر: "الأخبار"