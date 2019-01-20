لأول مرة.. كلب مزود بكاميرا يلاحق خاطفي ضابط إسرائيلي في أنفاق غزة

نشرت قناة "12" الإسرائيلية، مقطعا من برنامج تلفزيوني، يحتوي مشاهد تبث لأول مرة حول عملية نفذتها وحدة خاصة في أحد أنفاق قطاع غزة للبحث عن جندي اختطفته كتائب القسام عام 2014.

وكتب الحساب الخاص للبرنامج في موقع فيسبوك عن المشاهد المعروضة: "بعد دخول الجنود الإسرائيليين إلى النفق لتعقب وحدة من حماس اختطفت هدار غولدين، وهو ضابط من وحدة ستينغ القتالية، قام (الجنود الإسرائيليون) بتركيب كاميرا على كلب وأرسلوه إلى عمق النفق.. هذه (مشاهد) مقتطفة تأخذ الأنفاس".

ولم يحدد مقطع الفيديو المهمة الأساسية التي نفذها الكلب داخل النفق، مع الأخذ في عين الاعتبار تفعيل إجراء "هنيبعل" من قبل الجيش الإسرائيلي، الهادف لمنع تنفيذ عملية أسر ناجحة، بأي ثمن حتى ولو كلف ذلك قتل الجندي الأسير.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة في 2014 تحولت إلى حرب استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وأسرت كتائب القسام خلال الحرب الجندي الإسرائيلي من قوات النخبة، أورون شاؤول، والملازم الأول هدار غولدن، رافضة الإفصاح عن أية معلومة بخصوصهما إلا بشروط.

وبسبب إجراء "هنيبعل" أوقعت نيران الجيش الإسرائيلي الكثيفة مئات الفلسطينيين بين جريح وقتيل في منطقة الاختطاف في رفح.

المصدر: وسائل إعلام