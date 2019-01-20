أمير قطر.. "مشاركة خاطفة" في قمة بيروت

أفاد مراسلنا في بيروت بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر العاصمة اللبنانية بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصادية العربية المنعقدة اليوم الأحد هناك.

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وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية بمشاركة متواضعة من الزعماء العرب، حيث لم يحضرها منهم إلا أمير قطر والرئيس الموريتاني.

وحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن الشيخ تميم سيتكفل بكافة تكاليف القمة، كما سيودع مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات.

المصدر: RT