تفجير إرهابي قرب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بسماع دوي انفجار صباح اليوم في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صوت الانفجار الذي سمع في أرجاء دمشق، كان نتيجة عمل إرهابي استهدف نقطة عسكرية قرب المتحلق الجنوبي.

وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت تفجيرا ثانيا بتفكيك عبوة ناسفة وملاحقة إرهابيين حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة والمزة وجسر الزاهرة.

يتبع...