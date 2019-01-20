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رابتلي الروسية تعزي بالمصور الصحفي الليبي محمد خليفة

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رابتلي الروسية تعزي بالمصور الصحفي الليبي محمد خليفة
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المصور الليبي، محمد خليفة
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أعربت وكالة رابتلي الروسية عن تعازيها لذوي المصور الصحفي الليبي محمد خليفة، الذي قتل خلال الاشتباكات التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا.

وقالت رابتلي: "نعرب عن أعمق تعازينا لذوي الفقيد... العمل معه كان مثيرا وممتعا للغاية، إذ كان موثوقا في عمله وغاية في التواضع، وتمتع بطباع رائعة جدا".

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طرابلس - أرشيف
مصادر لـ RT: اندلاع اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

وكان المصور محمد خليفة، الذي قام السبت الماضي بإعداد ريبورتاج عن اشتباكات الجماعات المسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية.

محمد خليفة، كان أحد أشهر المصورين ومراسلي التلفزيون في طرابلس، بدأ عمله مع رابتلي عام 2016، وأعد حوالي 30 مادة للوكالة في ظل ظروف صعبة وفي السنوات الأخيرة تعاون مع وكالة أسوشيتد برس.

والفقيد متزوج وترك طفلة عمرها خمسة أشهر.

المصدر: نوفوستي

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