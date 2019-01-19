العراق ومصر يبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث وزيرا الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره المصري سامح شكري، سبل الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات بين العراق ومصر، ودفعها إلى آفاق أرحب، وخاصة جهود إعادة أعمار العراق.

وتناول اللقاء بين الوزيرين، على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، تبادل وجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية، وكذلك متابعة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وإيجاد آليات للتعاون الاقتصادي والربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مجال البناء والإعمار والتنمية المستدامة للموارد في كلا البلدين.

وأكد الوزيران على ضرورة التكامل بين بغداد والقاهرة، وأهمية معالجة القضايا الإقليمية.

وفي إطار التبادل الثقافي، جرى التأكيد على أهمية التواصل المستمر لدعم الطلاب العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية.

المصدر: وكالات