قوات هادي تعلن سيطرتها على مناطق جديدة في صعدة

أعلنت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي سيطرتها على مناطق جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد على حساب الحوثيين.

وذكرت وكالة "سبأ" الموالية للرئيس اليمني: "حررت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، جبال وادي التم وجبل السيف"، مشيرة إلى محاصرة جبل الأشر باتجاه مديرية كتاف بمحافظة صعدة، والتي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي بعد مواجهات عنيفة مع اللواء "حرب واحد"، وفق الوكالة.

ونقلت "سبأ" عن مصدر عسكري، أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 6 عناصر من الحوثيين، مشيرا إلى تكبدهم "خسائر فادحة".

المصدر: سبأ