التحالف العربي: عملية عسكرية نوعية في صنعاء ونطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة
Reuters
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دعا التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع التي سيقوم باستهدافها في صنعاء، مشيرا إلى أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار التحالف في بيان له، إلى أن "العملية تستهدف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار ومرافقها اللوجستية".
وأضاف البيان، "اتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".
#عاجل | #التحالف : عملية عسكرية نوعية في #صنعاء ونطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة#عكاظ@okaz_brkhttps://t.co/VD55AtKbWM— عكاظ عاجل (@okaz_brk) ١٩ يناير ٢٠١٩
المصدر: عكاظ
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