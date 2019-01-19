نصر الحريري: حان الوقت للحل السياسي في سوريا

صرح رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية، نصر الحريري، بأن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي، وإنهاء الحرب المدمرة التي تشهدها منذ ثماني سنوات.

وقال الحريري خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في مقره بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة،‭ ‬لأن تشهد سوريا كلها تقريبا وقفا لإطلاق النار، في شمال شرق سوريا وشمالها، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة".

وأضاف الحريري أنه "حان الوقت لاستثمار كل هذه التطورات، وهي وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب، وإيمان غالبية الشعب السوري بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".

وسبق أن التقى رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، أمس الجمعة المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن.

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المصدر: رويترز