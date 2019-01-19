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الإمارات تطلق اسم "إكسبو" على شارع "جبل علي لهباب"

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الإمارات تطلق اسم
Reuters HAMAD I MOHAMMED
دبي
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أمر نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ، بإطلاق اسم "إكسبو" على شارع "جبل علي لهباب"، المؤدي لموقع معرض "إكسبو 2020"، ليكون ضمن إرث الحدث العالمي.

وقال المدير العام في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إن "شارع إكسبو يعتبر محورا استراتيجيا مهما ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي نفذتها الهيئة، باعتباره طريقا بديلا للمتوجهين إلى منطقة جبل علي الصناعية والمناطق المجاورة لها، وكذلك المتجهين إلى العاصمة أبو ظبي والعكس".

وأضاف، "يبلغ طول شارع إكسبو 15 كيلومترا، ويخدم العديد من المناطق الحيوية، وصولا لمنطقة المعرض، كما نفذت الهيئة مؤخرا ضمن مشروع تحسينات الطرق المحيطة بمعرض إكسبو 2020، شملت زيادة عدد مسارات المحور من 4 مسارات في كل اتجاه إلى 6 مسارات، ويضم المحور 4 تقاطعات رئيسة، وجرى استبدال جميع اللوحات الإرشادية والبالغ عددها 68 لوحة، بينها 18 لوحة كبيرة تحمل الاسم الجديد للشارع".

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ويقام معرض "إكسبو 2020"، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يتوقع أن يستقطب الحدث، الذي ينظم في الفترة من 20 أكتوبر 2020، ولغاية العاشر من أبريل 2021، قرابة 25 مليون زائر، 70 % منهم من خارج الإمارات.

المصدر: الإمارات اليوم

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