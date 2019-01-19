ظريف يقحم بولتون في "تحدي العشر سنوات"

شارك وزير الخارجية الإيراني في "تحدي العشر سنوات" ونشر صورة سخر فيها من تصريحات جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.

وقارن ظريف في تغريدته بين تصريح لبولتون عام 2009 نقلته صحيفة واشنطن بوست حول ضرب إيران، وتصريح جديد له حول خطط لضرب إيران عام 2019.

وعلق ظريف على تصريحي بولتون قائلا: "الهراء ذاته، التنمر ذاته، والأوهام ذاتها".

المصدر: "تويتر"