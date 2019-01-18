تشييع جنازة الفنان المصري سعيد عبد الغني وسط غياب النجوم.. ونجله يدخل في نوبة بكاء (فيديو)

شيعت جنازة الفنان المصري الراحل سعيد عبد الغني، في غياب كبار النجوم ورافق الجثمان نجله أحمد سعيد عبد الغني الذي دخل في نوبة بكاء، كما تواجد بالمسجد، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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توفى الفنان الراحل صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، قضى منهم أكثر من 45 عاما في المجال الفني قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.

ولد سعيد عبد الغني، يوم 23 يناير عام 1938 في قرية "نوسا البحر" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958، قبل أن ينضم للعمل بجريدة الأهرام في قسم الفن، ويتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفني في الأهرام والأهرام المسائي، وكانت هذه وسيلة بداية علاقته بالفن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية