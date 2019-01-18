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جنبلاط "يغرد" عن تعطيل قمة بيروت

أخبار العالم العربي

جنبلاط
Reuters
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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عبر "تويتر" متناولا القمة الاقتصادية في بيروت بنوع من السخرية والخيبة، معتبرا أنها "عطلت من قبل قوى ظلامية وضبابية".

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وأكد جنبلاط أن بيروت تبقى عاصمة الأمل والتحدي والفرح.

وفيما يخص الحضور العربي إلى القمة الاقتصادية في بيروت، تناول جنبلاط هذا الموضوع بتغريدات ساخرة قائلا: "الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور القمة".

المصدر: " تويتر"

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