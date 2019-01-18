جنبلاط "يغرد" عن تعطيل قمة بيروت

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط عبر "تويتر" متناولا القمة الاقتصادية في بيروت بنوع من السخرية والخيبة، معتبرا أنها "عطلت من قبل قوى ظلامية وضبابية".

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وأكد جنبلاط أن بيروت تبقى عاصمة الأمل والتحدي والفرح.

بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الامل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع. pic.twitter.com/Ii74sTJ7Y9 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 18 января 2019 г.

وفيما يخص الحضور العربي إلى القمة الاقتصادية في بيروت، تناول جنبلاط هذا الموضوع بتغريدات ساخرة قائلا: "الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور القمة".

آخر ساعة .🙏🙏🙊🙉🙈ان امانة الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور القمة 🌞🌞🌝الامر الذي لقي استحسانا كبيرا في الاوساط الرسمية . pic.twitter.com/3zvy8jLrve — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 16 января 2019 г.

وقد علمت مصادرنا بأن jean- Batiste Colbert وزير المالية لدى لويس الرابع عشر سيكون في عداد الوفد وهذا مهم جدا كي يضطلع المسؤلين كيف خلق colbert ونمى الصناعات الوطنية وحماها من المضاربة وجعل من فرنسا قوة اقتصادية كبرى .ان وجوده مهم قبل مؤتمر سيدر اعتقد pic.twitter.com/EvasokWbYI — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 16 января 2019 г.

وفي سياق آخر قد يزور لبنان الComte de Vauban كبير الاخصائيين عند لويس الرابع عشر في بناء القلاع والتحصينات لكنه فضل تأجيل حضوره بعد ان أطلعه وفد من حزب الله على ان التحصينات الحالية كافية والانفاق جاهزة ،فلا داعي لازعاجه الا اذا اصر ان يضطلع على حال قلعة الشقيف فهو مشكور pic.twitter.com/pKi7g6EONi — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 16 января 2019 г.

المصدر: " تويتر"