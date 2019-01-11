لبنان ينقسم حول دعوة ليبيا وسوريا للقمة العربية التي يستضيفها

انشغل لبنان الذي يعاني من أزمة تأليف حكومة منذ مايو الماضي، بجدل حول الدول المدعوة للقمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت، ويصر رئيس البرلمان على دعوة سوريا دون ليبيا.

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وتوضيحا لما ورد في بيان اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة الاقتصادية التنموية من معلومات، وتحديدا حول موضوع دعوة ليبيا إلى القمة وعدم دعوة سوريا إليها، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان نبيه بري البيان التالي:

يهم المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري التأكيد بأن هذه المعلومات تحديدا هي مختلقة وعارية من الصحة تماما .

ويبدي المكتب استغرابه الشديد أن يصل هذا الأسلوب من الاختلاقات والتلفيقات لهذا المستوى من القضايا والمقام.

لا بل على العكس فقد زار وزير المال فخامة رئيس الجمهورية بناءً لطلب الرئيس بري محتجاً على توجيه دعوات إلى الليبيين، بسبب قضية اختفاء الإمام موسى الصدر هناك منذ العام 1978.

وكانت اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد أوضحت أن التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس الماضي بالتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية.

وختمت اللجنة: تجدر الإشارة إلى أنه خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى ولم يعترض بري الذي كان رئيسا لمجلس النواب أيضا على ذلك.

المصدر: الوكالة الوطنية